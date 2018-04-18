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Определился подрядчик работ по реконструкции сельских дорог в Удмуртии
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Определился подрядчик работ по реконструкции сельских дорог в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный на проведение торгов региональный центр закупок Удмуртской Республики подвел итоги первых семи тендеров по реконструкции сельских дорог. Победителем всех электронных аукционов, прошедших на площадке РТС-тендер, стало ГУП «Удмуртавтодор». Снижение стоимости работ по итогам торгов составило от 0,5% до 34%.
Ремонт пройдёт на следующих автотрассах:
— участок автомобильной дороги Водзимонье — Брызгалово (Вавожский район), начальная цена контракта 107,9 млн рублей, снижение 1,5%;
— участок автомобильной дороги от трассы Алнаши — Варзи-Ятчи через деревню Ляли до Шадрасак Кибьи (Алнашский район), начальная цена контракта 130,5 млн рублей, снижение 0,5%;
— автомобильная дорога деревня Зяглуд-Какся — деревня Малый Зяглуд в Вавожском районе, начальная цена контракта 33 млн рублей, снижение 30,5%;
— автомобильная дорога от деревни Усть-Лекма до села Елово (Ярский район), начальная цена контракта 218,1 млн рублей, снижение 1%;
— автомобильная дорога Узи — Лыстем в Селтинском районе, начальная цена контракта 35,7 млн рублей, снижение 34%;
— участок автомобильной дороги Красногорское — Елово, начальная цена контракта 29,3 млн рублей, снижение 25,5%;
— автомобильная дорога Оросово — Эркешево (Балезинский район), начальная цена контракта 40 млн рублей, снижение 21%.
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