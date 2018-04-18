Господдержка омского АПК выросла в 2017 году на 11%

"В прошлом году на поддержку АПК направлено почти 3,9 млрд рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Благодаря поддержке нам удалось добиться увеличения производства молока на 8,6% и яиц — на 13,7%", — заявил Бурков на заседании коллегии омского Минсельхоза по итогам работы в 2017 году.

Он уточнил, что в прошлом году из федерального бюджета на поддержку АПК было направлено всего на 0,4% больше средств (2,6 млрд рублей). Это говорит о том, что большую часть роста этого показателя обеспечил сам регион.

По словам Буркова, омский АПК сформировал в 2017 году 14% валового регионального продукта. Всего в Омской области было произведено аграрной продукции на 185 млрд рублей, что на 1 млрд больше показателя прошлого года. При этом омские аграрии в прошлом году заплатили более 12,5 млрд рублей налогов. Это на 530 млн рублей или 4,4% больше уровня 2016 года.

Врио главы Омской области подчеркнул, что у региона есть все необходимое для того, чтобы в 2018 году, который объявлен годом плодородия, урожай зерновых вырос с 3,4 до 4 млн тонн зерна. «С прошлого года мы возмещаем 50% затрат на агрохимическое обследование почвы и на приобретение техники, в том числе для внесения удобрений. В этом году мы заложили 100 млн рублей на 30% компенсацию затрат на приобретение минеральных удобрений», — рассказал Бурков.