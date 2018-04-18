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ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета
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ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета 

Банки.ру 2 часа назад
Теперь клиенты банка могут выбрать не один, а три параметра, которые позволят им приумножить денежные средства, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Расширенный сервис позволяет клиентам пополнять счет не только фиксированной суммой в заданную дату, но и двумя новыми способами: фиксированная сумма или процент от зачислений заработной платы и других поступлений на карту; процент от покупок или округление суммы покупок (клиент может регулировать скорость накопления, установив сумму округления: 10, 100 или 1 000 рублей)», — говорится в сообщении банка.
Автопополнение накопительного счета — это сервис, позволяющий автоматически перечислять денежные средства со счета карты клиента на его накопительный счет по заданным параметрам. Функция автопополнения рассчитана на тех клиентов, чья потребительская активность не позволяет накопить достаточное количество средств, отмечают в банке. Благодаря этому сервису пользователь может незаметно для себя сохранить нужную сумму, а также получить на нее доход в виде процентов.
Например, при ежемесячном поступлении на карту ВТБ 40 тыс. рублей и автопополнении накопительного счета в размере 1,5 тыс., уже через год клиент накопит 18 тыс. рублей плюс проценты.
В настоящее время подключить сервис автопополнения можно в любом отделении ВТБ. В ближайшее время услуга будет доступна в контакт-центре и в ВТБ-Онлайн.
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