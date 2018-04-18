Выручка КТК выросла в 2017 году на 7,3% — до 93,2 млрд рублей

Выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выросла в 2017 году на 7,3% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 93,2 млрд рублей, заявил в ходе телемоста глава компании Николай Горбань

Чистая прибыль компании составила 42,7 млрд рублей, добавил Горбань.

«Выручка в 2017 году составила 93,2 млрд рублей, что на 6,3 млрд выше 2016 года. Чистая прибыль составила 42,7 млрд рублей», — отметил он.

По его словам, налоговые отчисления компании по итогам 2017 года составили 11,8 млрд налогов.

КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска , в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.