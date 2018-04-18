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Выручка КТК выросла в 2017 году на 7,3% — до 93,2 млрд рублей
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Выручка КТК выросла в 2017 году на 7,3% — до 93,2 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выросла в 2017 году на 7,3% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 93,2 млрд рублей, заявил в ходе телемоста глава компании Николай Горбань.
Чистая прибыль компании составила 42,7 млрд рублей, добавил Горбань.
«Выручка в 2017 году составила 93,2 млрд рублей, что на 6,3 млрд выше 2016 года. Чистая прибыль составила 42,7 млрд рублей», — отметил он.
По его словам, налоговые отчисления компании по итогам 2017 года составили 11,8 млрд налогов.
КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.
Акционерами КТК являются Российская Федерация — 31% (представлена «Транснефтью» — 24% и «КТК компани» — 7%), Казахстан — 20,75% (представлен «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N. A. N. V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.
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