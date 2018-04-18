Выручка КТК в 2017 г выросла на 25%

МОСКВА , 18 апр ПРАЙМ. Общая выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2017 году выросла на 25% — до 2 миллиардов долларов, сообщил журналистам генеральный директор КТК Николай Горбань

"Общая выручка за 2017-й год по АО" КТК-Р" и АО «КТК-К» — на уровне 2 миллиардов долларов", — сказал Горбань.

В 2016 году общая выручка КТК составила 1,6 миллиарда долларов.

При этом выручка «КТК-Р» (российское подразделение КТК) по РСБУВ за 2017 год выросла на 7% — до 93,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль после уплаты налогов снизилась на 34% — до 42,7 миллиарда рублей.

В 2018 году прогнозируется рост выручки «КТК-Р» до 108 миллиардов рублей, чистой прибыли после уплаты налогов — более чем до 50 миллиардов рублей, отметил Горбань.

Инвестпрограмма на 2018 год планируется в объеме 3,9 миллиарда рублей. «Из них в России 3 миллиарда (рублей — ред.), остальные — по территории Казахстана », — сказал Горбань.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами являются Россия (31% акций), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%).