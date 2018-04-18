Подведены итоги исполнения бюджета города Москвы за 1 квартал 2018 года

По состоянию на 1 апреля 2018 года объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 506,4 млрд рублей.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 451,8 млрд рублей, что составляет 89,2% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за 3 месяца 2018 года составил 5,8% или 27,2 млрд рублей к аналогичному периоду 2017 года.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (47,3% и 39,5% соответственно).

Поступления НДФЛ за 3 месяца 2018 года составили 178,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления НДФЛ увеличились на 24,3 млрд рублей или 15,8%.

Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 апреля 2018 года составили 213,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления налога на прибыль организаций увеличились на 5,9 млрд рублей или 2,8%.

За 3 месяца 2018 года в бюджет Москвы поступило 17,1 млрд рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 года по данному показателю составил 2,4 млрд рублей или 16,5%. Рост поступлений связан с ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 42,7 млрд рублей, что составляет 8,4% от общего объема доходов.

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 апреля 2018 года составило 372,8 млрд рублей и увеличилось на 25,0 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На финансирование государственных программ направлено 361,6 млрд рублей, что на 23,3 млрд рублей больше показателя за аналогичный период 2017 года.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 82,5 млрд рублей, «Развитие транспортной системы» — 79,3 млрд рублей и «Столичное образование» — 70,0 млрд рублей.

Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 52,8 млрд рублей, а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за 3 месяца 2018 года составили 90,5 млрд рублей.

Размер государственного долга города Москвы за 1 квартал 2018 года не изменился и остался на уровне конца 2017 года — 34,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 апреля 2018 года составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета.