Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за I квартал 2018 г.

Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь — март 2018 г. Об этом сообщается на сайте департамента.

«По состоянию на 1 апреля 2018 г. объем поступивших доходов в бюджет Москвы составил 506,4 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 451,8 млрд руб., что составляет 89,2% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за три месяца 2018 г. составил 5,8% или 27,2 млрд руб. к аналогичному периоду 2017 г.

«В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (47,3% и 39,5% соответственно)», — отмечает департамент.

Поступления НДФЛ за три месяца 2018 г. составили 178,4 млрд руб. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления НДФЛ увеличились на 24,3 млрд руб. или 15,8%», — говорится в сообщении.

Доходы бюджета Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 апреля 2018 г. составили 213,7 млрд руб. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления налога на прибыль организаций увеличились на 5,9 млрд руб. или 2,8%», — отмечается в тексте.

За три месяца 2018 г. в бюджет Москвы поступило 17,1 млрд руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. «Прирост относительно аналогичного периода 2017 г. по данному показателю составил 2,4 млрд руб. или 16,5%. Рост поступлений связан с ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы», — сообщает департамент.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 42,7 млрд руб., что составляет 8,4% от общего объема доходов.

«Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 апреля 2018 г. составило 372,8 млрд руб. и увеличилось на 25 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. На финансирование государственных программ направлено 361,6 млрд руб., что на 23,3 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2017 г.», — пояснили в департаменте.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 82,5 млрд руб., «Развитие транспортной системы» — 79,3 млрд руб. и «Столичное образование» — 70 млрд руб.

Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 52,8 млрд руб., а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за три месяца 2018 г. составили 90,5 млрд руб.

Размер государственного долга Москвы за I квартал 2018 г. не изменился и остался на уровне конца 2017 г. — 34,3 млрд руб. Уровень долговой нагрузки на бюджет Москвы на 1 апреля 2018 г. составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета.