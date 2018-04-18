Рубль налоговых льгот «приманил» на Средний Урал 6 рублей инвестиций

За 2017 год в основной капитал организаций Свердловской области было вложено 338 миллиардов рублей. Самую высокую инвестиционную активность продемонстрировали строительный комплекс и сельское хозяйство. Итоги работы по повышению инвестпривлекательности региона подвел первый вице-губернатор Алексей Орлов на заседании совета глав муниципалитетов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона, большое внимание уделялось развитию необходимой инфраструктуры — индустриальных парков, технопарков и других площадок. Кроме того, на региональном уровне действуют налоговые льготы для участников приоритетных инвестпроектов и специальных инвестиционных контрактов, а также резидентов территорий опережающего развития.

"В 2017 году, по предварительной оценке, сумма предоставленных налоговых льгот участникам девяти приоритетных проектов и одного специального инвестиционного контракта составила 2,8 миллиарда рублей, а объем инвестиций в рамках данных проектов — около 17 миллиардов рублей. Таким образом, в расчете на один рубль предоставленных налоговых льгот объем привлеченных инвестиций составил шесть рублей", — отметил Алексей Орлов.