Рубль налоговых льгот «приманил» на Средний Урал 6 рублей инвестиций 

За 2017 год в основной капитал организаций Свердловской области было вложено 338 миллиардов рублей. Самую высокую инвестиционную активность продемонстрировали строительный комплекс и сельское хозяйство. Итоги работы по повышению инвестпривлекательности региона подвел первый вице-губернатор Алексей Орлов на заседании совета глав муниципалитетов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона, большое внимание уделялось развитию необходимой инфраструктуры — индустриальных парков, технопарков и других площадок. Кроме того, на региональном уровне действуют налоговые льготы для участников приоритетных инвестпроектов и специальных инвестиционных контрактов, а также резидентов территорий опережающего развития.
"В 2017 году, по предварительной оценке, сумма предоставленных налоговых льгот участникам девяти приоритетных проектов и одного специального инвестиционного контракта составила 2,8 миллиарда рублей, а объем инвестиций в рамках данных проектов — около 17 миллиардов рублей. Таким образом, в расчете на один рубль предоставленных налоговых льгот объем привлеченных инвестиций составил шесть рублей", — отметил Алексей Орлов.
Все эти меры положительно сказались на рейтинговых оценках Среднего Урала. Агентство «Эксперт» вновь определило его как регион с высоким потенциалом и умеренным риском. По рангу инвестпотенциала Свердловская область занимает пятое место. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за последние два года она поднялась на 14 позиций — до 33 ступени.