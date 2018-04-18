Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в феврале снизился на 20%

Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в феврале 2018 года снизился на 20% по сравнению с январем, до 1,5 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ

"В феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 20% и составил 1,5 миллиарда долларов. При этом чистый спрос на доллары снизился на 34%, на европейскую валюту — вырос на 40%. Тем не менее, как и в предыдущем месяце, доля долларов в структуре чистого спроса оставалась высокой — 67% (81% в январе)", — говорится в сообщении.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале по сравнению с январем сократился на 7% и составил 4,6 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары в феврале снизился на 15%, на европейскую валюту — вырос на 16%, составив соответственно 3,1 и 1,4 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 69% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 24 до 30%.

По данным ЦБ, в феврале сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 16% и составило 0,2 миллиарда долларов.

В феврале населением было продано уполномоченным банкам 1,2 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 15%, европейской валюты — на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты увеличилось на 3% и составило 1,5 миллиона сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 10% и составил 804 доллара.

Как сообщает регулятор, за месяц уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 19%, европейской валюты — вырос в 2,2 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале увеличился на 9% и составил 0,5 миллиарда долларов.