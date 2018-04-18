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СМИ: сделка по Brexit будет иметь еженедельный негативный финансовый эффект в 615 млн фунтов
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СМИ: сделка по Brexit будет иметь еженедельный негативный финансовый эффект в 615 млн фунтов 

Банки.ру 27 минут назад
Об этом говориться в исследовании Global Future, опубликованным The Guardian, передает собкор Банки.ру.
Согласно данным исследования, каждый из четырех рассматриваемых сценариев по будущим отношениям с ЕС негативно отразится на бюджете Британии.
Так, стоимость нетарифных барьеров для Великобритании увеличится на 23 млрд фунтов стерлингов. Другие издержки, включая таможенные барьеры, выплаты по «разводу» с ЕС и текущие взносы в бюджет, обойдутся еще в 38 млрд фунтов. Ограничения на свободное передвижение приведут к сокращению экономики еще на 6 млрд фунтов. Таможенные доходы и экономия бюджета ЕС сможет принести казне Великобритании лишь 27 млрд евро.
Вариант, в котором сделка с ЕС отсутствует, обойдется Лондону в 1,25 млрд фунтов стерлингов в неделю. Отношения с ЕС по канадской модели — 877 млн фунтов в неделю, а по норвежской — 262 млн фунтов.
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