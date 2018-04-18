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Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» за 2017 год выросла в три раза — до 5 млрд рублей
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Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» за 2017 год выросла в три раза — до 5 млрд рублей 

Банки.ру 27 минут назад
Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам 2017 года составила 5 млрд рублей, что более чем три раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (1,5 млрд рублей). Об этом свидетельствуют аудированные финансовые результаты кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Чистый процентный доход за 12 месяцев работы составил 15,5 млрд рублей (+31,7% по сравнению с 2016), а операционный доход— 16,6 млрд рублей (+39% по сравнению с 2016).
Сумма кредитов, выданных частным лицам, в 2017 году выросла до 127 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.
Чистый кредитный портфель по итогам 2017 составил 107,5 млрд рублей, увеличившись за год на 36,1%. При этом кредиты наличными формируют 65% портфеля, целевые займы — 25%, кредитные карты — 8%.
По итогам отчетного периода банк зафиксировал лучшие в своей истории показатели качества кредитного портфеля: доля кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней (NPL), в розничном портфеле составила 3,5%. Сократились объемы отчислений в резервы: чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля в 2017 году составили 5,7 млрд рублей, что соответствует стоимости риска 5,9% (6,6% в 2016).
Основным источником фондирования для банка по-прежнему остаются вклады и текущие счета физлиц. По итогам 2017 года объем средств клиентов вырос на 36,2%, достигнув 96,6 млрд рублей.
Капитал банка увеличился за прошедший период на 37,5% до 23,2 млрд рублей. Норматив достаточности капитала первого уровня, рассчитанный по Базелю, составил 18,7%.
Рентабельность капитала (ROE) выросла с 9,8% до 25%, а рентабельность активов (ROA) — c 1,5% до 4,5%.
«Все эти достижения стали возможны благодаря качественному управлению кредитным риском и четким мерам по повышению операционной эффективности», — говорится в комментарии председателя правления банка Алексея Левченко. В текущем году банк нацелен на дальнейший органический рост, подчеркнул он.
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