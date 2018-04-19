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Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 40 минут назад
Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
«Ренессанс Доходный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) открывается под 6,35—7,25%, а «Ренессанс Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) — под 7,5—7,75% годовых.
Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Ренессанс Накопительный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) оформляется под 6,3—6,75%, а «Без Границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) — под 6,25% годовых. Оба вклада можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
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