Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях

«Ренессанс Доходный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) открывается под 6,35—7,25%, а «Ренессанс Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) — под 7,5—7,75% годовых.

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Ренессанс Накопительный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) оформляется под 6,3—6,75%, а «Без Границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) — под 6,25% годовых. Оба вклада можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.