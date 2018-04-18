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Продажи французской Danone в I квартале выросли почти на 11%
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Продажи французской Danone в I квартале выросли почти на 11% 

Прайм 30 минут назад
Французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. в первом квартале 2018 года увеличила объем продаж в годовом выражении на 10,8%, до 6,085 миллиарда евро, сообщается в официальном релизе компании.
Общий рост сопоставимых продаж Danone (like-for-like) при этом составил 4,9%. Продажи компании в Европе и Северной Америке выросли на 27%, до 3,311 миллиарда евро, в остальном мире составили 2,7 миллиарда евро, сократившись на 4%.
Таким образом, основной рост продаж пришелся на регион Европы и Северной Америки. «В регионе СНГ Danone зафиксировала значительный рост продаж благодаря усилению позиций своего бренда и ассортимента. В других регионах рост был в целом умеренным, несмотря на ожидаемый спад продаж более чем на 9% в Бразилии», — добавляет компания.
Компания также сообщила, что по итогам 2018 года ожидает роста прибыли на акцию более чем на 9% с 3,91 евро за акцию по итогам 2017 года. Danone также ожидает роста продаж и операционной маржи.
Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино», «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и другие.
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