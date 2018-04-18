S&P подтвердило рейтинги банка «Национальная Факторинговая Компания»

Как поясняется в сообщении S&P, подтверждение рейтингов НФК обусловлено мнением агентства о том, что в ближайшие год-два ООО «Группа компаний НФК» будет поддерживать свою рыночную позицию и клиентскую базу на факторинговом рынке на стабильном уровне благодаря «гибкой операционной модели, специализации на проведении небольших по размеру сделок и хорошей узнаваемости бренда».

«Кроме того, мы полагаем, что качество активов НФК останется стабильным и будет поддерживаться традиционно консервативными стандартами андеррайтинга, проактивным управлением рисками и краткосрочным характером факторинговых продуктов. Несмотря на то, что показатели достаточности капитала компании, вероятно, ухудшатся, поскольку рост бизнеса будет превышать способность компании генерировать капитал за счет прибыли, мы полагаем, что запасы капитала НФК будут достаточными для абсорбирования его роста в ближайшие 12—18 месяцев и не будут оказывать негативное влияние на показатели капитала и кредитный профиль в целом», — пишут аналитики.