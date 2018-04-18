Назван родоначальник нового семейства лайнеров РФ

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МС-21 станет родоначальником нового семейства лайнеров, заявил Рогозин 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой ОАК
Среднемагистральный самолёт МС-21 станет родоначальником нового семейства российских лайнеров, потеснив иностранных конкурентов, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться, что наше небо заполнено самолётами американского и европейского производства. Но первая ласточка — это МС-21. Перед этим самолётом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолётов, дальше ближнемагистральные самолёты Ил-114, дальнемагистральные самолёты мы будем делать. С нашими крупнейшими партнёрами", — сказал он на коллегии Минпромторга.
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Ранее производящая его компания "Иркут" заявляла, что в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.
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