Банк Казани расширил линейку кредитов для индивидуальных предпринимателей

Банк Казани добавил новую программу кредитования для бизнеса — «Экспресс залоговый».

Финансирование можно привлечь в сумме до 10 млн рублей. Для пополнения оборотных средств срок кредитования предлагается до двух лет, а ставки начинаются от 14,5% годовых. Для инвестиций в основные средства и приобретения недвижимости ставки начинаются от 12,5% годовых, а срок финансирования составит до пяти и семи лет, соответственно.

Продуктовый виджет

Как следует из названия кредита, заемщик должен в обязательном порядке предоставить залог. В качестве обеспечения может выступать недвижимость, спецтехника, ликвидное оборудование, транспортные средства и приобретаемое имущество. За предоставление денежных средств банк взимает комиссию в размере от 0,3% от суммы кредита.