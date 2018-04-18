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Банк Казани расширил линейку кредитов для индивидуальных предпринимателей
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Банк Казани расширил линейку кредитов для индивидуальных предпринимателей 

Банки.ру 51 минуту назад
Банк Казани добавил новую программу кредитования для бизнеса — «Экспресс залоговый».
Финансирование можно привлечь в сумме до 10 млн рублей. Для пополнения оборотных средств срок кредитования предлагается до двух лет, а ставки начинаются от 14,5% годовых. Для инвестиций в основные средства и приобретения недвижимости ставки начинаются от 12,5% годовых, а срок финансирования составит до пяти и семи лет, соответственно.
Продуктовый виджет
Как следует из названия кредита, заемщик должен в обязательном порядке предоставить залог. В качестве обеспечения может выступать недвижимость, спецтехника, ликвидное оборудование, транспортные средства и приобретаемое имущество. За предоставление денежных средств банк взимает комиссию в размере от 0,3% от суммы кредита.
«Банк Казани предлагает своим заемщикам довольно широкую линейку предложений, однако новый кредит предлагается только индивидуальным предпринимателям, что говорит о повышенном интересе банка к поддержке и развитию данного сектора экономики», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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