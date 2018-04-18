У некоторых клиентов Хоум Кредит Банка не списались платежи по кредитам

Из-за плановых работ в IT-системах Хоум Кредит Банка по модернизации программного обеспечения, проводившихся 17 апреля, у ряда его клиентов не списались платежи по кредитам. По информации пресс-службы кредитной организации, ситуация коснулась небольшой части клиентов; в среду, 18 апреля, все платежи будут зачислены.

«Никаких штрафов за несвоевременную оплату кредитов банк начислять не будет. Все системы банка работают в штатном режиме. Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — прокомментировали в пресс-службе «Хоум Кредита».

При этом в банке подчеркивают, что ситуация никак не связана с какими-либо внешними факторами или действиями регуляторов.