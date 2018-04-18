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У некоторых клиентов Хоум Кредит Банка не списались платежи по кредитам
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У некоторых клиентов Хоум Кредит Банка не списались платежи по кредитам 

Банки.ру 57 минут назад
Из-за плановых работ в IT-системах Хоум Кредит Банка по модернизации программного обеспечения, проводившихся 17 апреля, у ряда его клиентов не списались платежи по кредитам. По информации пресс-службы кредитной организации, ситуация коснулась небольшой части клиентов; в среду, 18 апреля, все платежи будут зачислены.
«Никаких штрафов за несвоевременную оплату кредитов банк начислять не будет. Все системы банка работают в штатном режиме. Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — прокомментировали в пресс-службе «Хоум Кредита».
При этом в банке подчеркивают, что ситуация никак не связана с какими-либо внешними факторами или действиями регуляторов.
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