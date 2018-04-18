В России выросло количество инновационных вагонов

По информации эксперта, этот объем составляет порядка 50% от общего числа изготовленных вагонов.

«Для сравнения, в 2016 году было изготовлено 23 тыс. инновационных вагонов. То есть рост количества инновационных вагонов виден в абсолютном выражении», — заключил И. Скок.

Цена на инновационный вагон с загрузкой 25 тонн на ось на сегодняшний день составляет порядка 3 млн руб. Чуть больше цена на готовящийся к выходу вагон с нагрузкой 27 тонн на ось — 4 млн руб. По информации ОАО «РЖД», ведомство полностью готово к эксплуатации нового подвижного состава.