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В России выросло количество инновационных вагонов
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В России выросло количество инновационных вагонов 

РЖД-Партнер 58 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По информации эксперта, этот объем составляет порядка 50% от общего числа изготовленных вагонов.
«Для сравнения, в 2016 году было изготовлено 23 тыс. инновационных вагонов. То есть рост количества инновационных вагонов виден в абсолютном выражении», — заключил И. Скок.
Цена на инновационный вагон с загрузкой 25 тонн на ось на сегодняшний день составляет порядка 3 млн руб. Чуть больше цена на готовящийся к выходу вагон с нагрузкой 27 тонн на ось — 4 млн руб. По информации ОАО «РЖД», ведомство полностью готово к эксплуатации нового подвижного состава.
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