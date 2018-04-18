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«Токсичный» «Русал»: основные сценарии развития ситуации вокруг компании, — Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари»
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«Токсичный» «Русал»: основные сценарии развития ситуации вокруг компании, — Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Год назад бизнесмен Олег Дерипаска в инстаграме написал о победе Дональда Трампа на выборах президента США следующие слова: «Сегодня очень много спекуляций на тему будущих отношений России и Трампа. Могу сказать одно: ситуация уникальная. Америку впервые возглавил бизнесмен со своей логикой, сильной командой и планом действий. Думаю, потребуется не меньше года, прежде чем мы сможем говорить о реальной перезагрузке отношений с Россией или её отсутствии».
Вряд ли он тогда представлял, с какими трудностями придётся столкнуться его компании. Пророческими оказались слова Владимира Путина, сказанные в 2002 году: «У нас хорошие отношения со многими нашими партнерами. Но западные экономики, которые располагают сегодня ресурсами российского происхождения, не заинтересованы в их изъятии. Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решение подобного рода будет принято, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства».
Включение «Русала» в SDN-список сделало эту компанию изгоем на внешних рынках. Для алюминиевого гиганта стало невозможным рефинансирование на внешних рынках. Кроме того, американский рынок теперь закрыт для сбыта (на него приходилось порядка 15% продаж), приостановили отношения с «Русалом» японские трейдеры и LME (на эти источники сбыта приходилось почти по 10% продаж). Реакция контрагентов понятна: сохраняя отношения с «Русалом», они сами рискуют попасть в SDN-список. Отношения с «токсичным» алюминиевым гигантом могут прервать даже казахские партнеры и «Трансконтейнер» — российский перевозчик.
С финансовой точки зрения «Русал» не банкрот — стоимость принадлежащего ему пакета ГМК «Норильский никель» больше размера долга. Но руководство компании может рассмотреть вариант банкротства с дальнейшим созданием нового юридического лица. Вероятно, «Русал» получит поддержку от властей — как финансовую (возможность рефинансировать валютные долги в госбанках), так и в плане сбыта готовой продукции (через покупку алюминия в государственные резервы).
В любом случае, «Русалу» предстоит перезагрузить отношения с партнёрами — возможны новые схемы, новые трейдеры и скидки на алюминий для покупателей. Главное для «Русала» — сохранить европейский рынок. Временную просадку продаж компания переживёт — будет работать на склад, но потерю главного экспортного рынка компенсировать будет невозможно. Инвестировать в акции «Русала» сейчас — рискованное предприятие, можно удвоить капитал, но можно и много потерять.
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