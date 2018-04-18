Стало известно, сколько сэкономило правительство Нижегородской области по итогам торгов

pixabay.comСтало известно, сколько сэкономило правительство Нижегородской области по итогам торговЭкономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 2018 года 247,9 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В марте 2018 года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 177 процедур торгов на 3,1 млрд рублей: 172 электронных аукциона на сумму 3,07 млрд рублей и 5 конкурсов на сумму 41,2 млн рублей.

Экономия в итоге составила 247,9 млн рублей, в частности: на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог — 145,8 млн рублей, на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов — 59,9 млн рублей, на выполнение работ по строительству магистральной напорной канализации в г. Бор — 14 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 6 заявок участников.