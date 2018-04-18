Apple получает 86 процентов прибыли всего рынка смартфонов

Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint, Apple собрала 86% всей прибыли на рынке смартфонов в 4 квартале 2017 года. Несмотря на общемировую тенденцию, в которой наблюдается снижение спроса на смартфоны премиум-класса, компания даже сумела увеличить свои доходы на 1% в годовом исчислении.

Самым прибыльным для компании оказался текущий флагман — iPhone X. Как оказалось, доходы от продажи этого устройства составляют 35% глобальной выручки всего сегмента. Таким образом, одно устройство принесло в пять раз больше денег, чем общая прибыль более 600 производителей Android-смартфонов. И это действительно впечатляющий результат.

На графике, который предоставила Counterpoint, прекрасно видно, что 8 из 10 позиций занимают смартфоны Apple, что говорит о высокой востребованности, в том числе и старых устройств компании. Что касается других производителей, самой успешной после Apple оказалась компания Huawei — она смогла нарастить свои доходы на 59%.