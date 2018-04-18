Мантуров: специальные инвестконтракты позволили привлечь в промпроекты около 170 млрд руб.

Механизм специальных инвестконтрактов (СПИКи) позволил привлечь в крупные промышленные проекты около 170 млрд рублей, сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе заседания Коллегии министерства.

«Мы признательны губернаторам, которые подхватили и развивают федеральные инициативы на местах. В частности, механизм региональных СПИКов позволил привлечь в крупные промышленные проекты около 170 млрд рублей», — отметил он.

Он также отметил реализацию задачи ускоренного импортозамещения.

«Всего с 2014 года в создание российских аналогов иностранной продукции проинвестировано свыше 600 млрд рублей, из них 120 млрд рублей — это государственные средства. По всей стране развернуто около 1200 проектов импортозамещения, треть из которых уже вышли на стадию серийного производства. И сейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей», — добавил министр.