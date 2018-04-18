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Чистая прибыль Heineken в I квартале сократилась на 11%
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Чистая прибыль Heineken в I квартале сократилась на 11% 

Прайм 29 минут назад
Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого квартала 2018 года уменьшилась в годовом выражении на 11,3%, до 260 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Концерн также сообщил, что по итогам первого квартала продал 50,5 миллиона гектолитров пива, что на 14,8% больше аналогичного показателя в первом квартале 2017 года. Органический рост показателя составил 4,3%. Наибольший рост отмечен в регионах Северной и Южной Америки — на 42,5% (органический рост на 6,8%), до 19,2 миллиона гектолитров пива. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 10,3% (органический рост — 11,3%), до 6,9 миллиона гектолитров пива.
В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем составил 9,4 миллиона гектолитров пива, что на 4,4% больше в годовом выражении (органический рост на 6,1%), тогда как в Европе отмечено снижение — на 1,7%, до 15 миллионов гектолитров пива.
"Рост (продаж — ред.) бренда Heineken составил 8,1%, и мы наблюдали продолжающуюся тенденцию роста на ключевых рынках по всему миру. В Европе негативное влияние на объем (продаж — ред.) оказала холодная погода в регионе", — прокомментировал генеральный директор Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер (Jean-Franсois van Boxmeer). Компания также отмечает негативный эффект от курсовых разниц.
Согласно релизу компании, Россия, наряду с Бразилией, Южной Африкой, Италией, Мексикой и Вьетнамом, способствовала росту продаж бренда Heineken на 8,1%, что возместило более низкие объемы в США, Нидерландах и Китае. Рост показателя в России компания объясняет более низким значением предыдущего года и положительными показателями по бренду Heineken.
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как «Охота», «Три медведя», "Степан Разин".
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