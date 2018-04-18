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Переселенцы из ЗАТО получат почти 300 жилищных сертификатов
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Переселенцы из ЗАТО получат почти 300 жилищных сертификатов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Переселенцы из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в 2018 году получат 278 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 509,38 миллиона рублей, говорится в сообщении Минстроя России.
С 2015 года право на переселение из ЗАТО граждан, утративших связь с градообразующими объектами, реализуется с помощью государственных жилищных сертификатов (ГЖС). Всего с 2015 по 2017 годы было выдано 703 ГЖС на сумму более 1,18 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, на переселение граждан из ЗАТО в 2019 году предусмотрено выделение из федерального бюджета 509,97 миллиона рублей и в 2020-м— 509,84 миллиона рублей.
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