Переселенцы из ЗАТО получат почти 300 жилищных сертификатов

МОСКВА , 18 апр — РИА Недвижимость. Переселенцы из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в 2018 году получат 278 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 509,38 миллиона рублей, говорится в сообщении Минстроя России

С 2015 года право на переселение из ЗАТО граждан, утративших связь с градообразующими объектами, реализуется с помощью государственных жилищных сертификатов (ГЖС). Всего с 2015 по 2017 годы было выдано 703 ГЖС на сумму более 1,18 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, на переселение граждан из ЗАТО в 2019 году предусмотрено выделение из федерального бюджета 509,97 миллиона рублей и в 2020-м— 509,84 миллиона рублей.