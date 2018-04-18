Минэнерго предлагает в рамках введения НДД дать возможность возврата к НДПИ для добычи газа

Алексей Текслер. Минэнерго РФ предлагает в рамках законопроекта по НДД в нефтяной отрасли дать нефтегазовым компаниям возможность возврата к НДПИ для добычи газа, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ

Он пояснил, что речь идёт о добыче газа после завершения основного периода добычи нефти.

«Если речь идёт о нефтегазовых месторождениях, то после того, как основной объём добычи нефти произойдёт, и на этих месторождениях в основном продолжится добыча газа, на наш взгляд, необходимо дать возможность вернуться компаниям на налоговый режим НДПИ по газу», — отметил чиновник.

Текслер пояснил, что соответствующая инициатива обсуждается Минэнерго и Минфином в рамках 12 поправок к законопроекту о применении НДД ко второму чтению в Госдуме

Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли.

«Лукойлом», «Газпром нефтью», В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью» «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.

3 апреля 2018 года документ прошёл первое чтение в Госдуме. Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию.