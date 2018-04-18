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Минэнерго предлагает в рамках введения НДД дать возможность возврата к НДПИ для добычи газа
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Минэнерго предлагает в рамках введения НДД дать возможность возврата к НДПИ для добычи газа 

Rambler News Service 55 минут назад
Минэнерго РФ предлагает в рамках законопроекта по НДД в нефтяной отрасли дать нефтегазовым компаниям возможность возврата к НДПИ для добычи газа, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
Он пояснил, что речь идёт о добыче газа после завершения основного периода добычи нефти.
«Если речь идёт о нефтегазовых месторождениях, то после того, как основной объём добычи нефти произойдёт, и на этих месторождениях в основном продолжится добыча газа, на наш взгляд, необходимо дать возможность вернуться компаниям на налоговый режим НДПИ по газу», — отметил чиновник.
Текслер пояснил, что соответствующая инициатива обсуждается Минэнерго и Минфином в рамках 12 поправок к законопроекту о применении НДД ко второму чтению в Госдуме.
Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли.
В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.
3 апреля 2018 года документ прошёл первое чтение в Госдуме. Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию.
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