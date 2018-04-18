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ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
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ЦБ РФ отозвал лицензии у двух страховых компаний 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой компании "Андромеда" и "Медицинской акционерной страховой компании Иркутской области", сообщается на сайте регулятора.
"Приказываю: отозвать лицензии от 8 октября 2015 СЛ № 2982 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 8 октября 2015 СИ № 2982 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания Андромеда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято в связи с отказом страховой компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Также в связи с отказом "Медицинской акционерной страховой компании Иркутской области" от осуществления добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, у компании отозвана соответствующая лицензия.
Кроме того, в связи с неисполнением предписаний регулятора в установленный срок Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие лицензии страхового брокера "Сетевой альянс" на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
Также в связи с неисполнением надлежащим образом акционерной страховой компанией "Инвестстрах" предписаний Банка России приостановлено до устранения выявленных нарушений действие лицензий компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования. В компанию назначена временная администрация.
ЦБ также приостановил действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страховой компании "Дальакфес" в связи с неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний регулятора. В компанию назначена временная администрация. Для устранения нарушений для всех трех компаний установлен пятидневный срок.
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