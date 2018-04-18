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Общий объем действующих займов в Москве в январе-марте вырос на 12,4% — до 8,6 млрд руб.
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Общий объем действующих займов в Москве в январе-марте вырос на 12,4% — до 8,6 млрд руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Общий объем действующих займов в Москве на 1 апреля 2018 г. составил более 8,6 млрд руб., что на 12,4% больше аналогичного показателя на 1 января 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным, в Москве общий объем действующих займов на 1 апреля 2018 г. составил более 8,6 млрд руб. : свыше 2,9 млрд руб. пришлось на действующие займы на покупку потребительских товаров и порядка 5,6 млрд руб. — на действующие микрозаймы. На 1 января 2018 г. общий объем действующих займов в Москве составлял около 7,6 млрд руб. Таким образом, динамика за январь-март 2018 г. составила 12,4%. В Московской области общий объем действующих займов на 1 апреля 2018 г. составил почти 6,5 млрд руб. (около 2,5 млрд руб. — займы на покупку потребительских товаров, 3,9 млрд руб. — действующие микрозаймы). На 1 января 2018 г. общий объем действующих займов в Московской области составлял более 5,8 млрд руб. Динамика за январь-март 2018 г. составила 11,1%.
Отмечается, что по информации 3 тыс. микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в НБКИ, по состоянию на I апреля 2018 г. суммарный объем предоставленных МФИ займов населению составил 181,2 млрд руб., увеличившись за I квартал 2018 г. на 10% (на 1 января 2018 г. — 164,7 млрд руб.). Как подчеркивается, основным фактором роста портфеля МФИ в IV квартале 2017 г. стало увеличение на 12,2% — до 87,4 млрд руб. — объемов действующих микрокредитов («займов до зарплаты»). При этом портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), также вырос на 8,1% — до 93,8 млрд руб.
«Самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ (среди 25 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) в I квартале 2017 г. зафиксирована в Архангельской области, Краснодарском, Пермском краях. В свою очередь, наименьший рост продемонстрировали Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Челябинская область. Единственным регионом, в котором было отмечено сокращение портфеля займов, оказалась Томская область. Наибольший объем портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане, Москве и Московской области», — уточняется в сообщении.
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