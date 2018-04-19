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Высокотехнологичное производство алмазов создадут на западе Москвы
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Высокотехнологичное производство алмазов создадут на западе Москвы 

Авторадио 25 минут назад
Фото: Новые Округа
Как сообщила заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, технопарк с производством высокочистых синтетических алмазов появится на Внуковском шоссе. На предприятии будет создано около 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций составит почти 3 миллиарда рублей. За пять лет в городской бюджет получит более 900 миллионов налоговых поступлений. Напомним, что в столице действуют более 30 технопарков, где задействовано почти две тысячи компаний. Всего в столичных технопарках трудятся около 45 тысяч человек.
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