Высокотехнологичное производство алмазов создадут на западе Москвы 

Как сообщила заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, технопарк с производством высокочистых синтетических алмазов появится на Внуковском шоссе. На предприятии будет создано около 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций составит почти 3 миллиарда рублей. За пять лет в городской бюджет получит более 900 миллионов налоговых поступлений. Напомним, что в столице действуют более 30 технопарков, где задействовано почти две тысячи компаний. Всего в столичных технопарках трудятся около 45 тысяч человек.