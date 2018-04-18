На западе Москвы откроют производство алмазов 

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Экс-директор челябинской стройкомпании на суде признал свою вину

"Технониколь" купила завод по производству каменной ваты в Белгороде

Чистая прибыль ПИК по МСФО по итогам 2017 года упала в 6 раз