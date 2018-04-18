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На западе Москвы откроют производство алмазов
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На западе Москвы откроют производство алмазов 

РИА Недвижимость 44 минуты назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. На западе Москвы откроют производство синтетических алмазов стоимостью 2,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Городского агентства управления инвестициями.
Как уточняется в нем, власти Москвы одобрили предоставление специализирующейся на производстве высокочистых синтетических алмазов компании «Вандер технолоджис» более 1 гектара земли на Внуковском шоссе для строительства технопарка.
В технопарке планируется разместить производство алмазов полного цикла и исследовательский центр компании, указывается в сообщении.
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