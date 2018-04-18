В Татарстане доходы бюджета за 1 квартал 2018 г. составили 57,7 млрд руб.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за 1 квартал 2018 года составили 57,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента РТ по итогам совещания в Доме правительства РТ 18 апреля.

Налог на прибыль поступил в бюджет республики в сумме 24,2 млрд рублей, сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин . Для сравнения в 1 квартале 2017 года было 24,3 млрд рублей.

Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составила 16,8 млрд рублей. В 1 квартале 2017 года поступления этого налога составили 15,1 млрд рублей, то есть налицо рост к аналогичному периоду 2017 года на 11%. Поступления по земельному налогу — 2,0 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета РТ составили 41,1 млрд рублей. За 1 квартал 2018 года учреждения республики получили 1,9 млрд рублей доходов от платных услуг, муниципальные учреждения — 814 млн рублей.