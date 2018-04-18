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В Татарстане доходы бюджета за 1 квартал 2018 г. составили 57,7 млрд руб.
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В Татарстане доходы бюджета за 1 квартал 2018 г. составили 57,7 млрд руб. 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Доходы консолидированного бюджета Татарстана за 1 квартал 2018 года составили 57,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента РТ по итогам совещания в Доме правительства РТ 18 апреля.
Налог на прибыль поступил в бюджет республики в сумме 24,2 млрд рублей, сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Для сравнения в 1 квартале 2017 года было 24,3 млрд рублей.
Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составила 16,8 млрд рублей. В 1 квартале 2017 года поступления этого налога составили 15,1 млрд рублей, то есть налицо рост к аналогичному периоду 2017 года на 11%. Поступления по земельному налогу — 2,0 млрд рублей.
В итоге Татарстан по объему мобилизации налоговых и неналоговых доходов занимает сейчас 5-е место среди регионов РФ — после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области.
Расходы консолидированного бюджета РТ составили 41,1 млрд рублей. За 1 квартал 2018 года учреждения республики получили 1,9 млрд рублей доходов от платных услуг, муниципальные учреждения — 814 млн рублей.
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