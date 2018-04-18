Прогноз результатов «Магнита» за I кв по МСФО: динамика, скорее всего, останется невпечатляющей, — Константин Белов, аналитик ФК «Уралсиб»

В пятницу, 20 апреля, Магнит ( MGNT LI — ДЕРЖАТЬ) опубликует отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО, что станет первой публикацией результатов после ухода Сергея Галицкого из состава руководства компании и продажи им большей части своего пакета акций. Мы не ожидаем, что Магниту удастся значительно изменить негативные тенденции, наблюдавшиеся в последних кварталах. В частности, мы прогнозируем увеличение выручки на 7% (здесь и далее — год к году) до 286 млрд руб. (4,9 млрд долл.) и сокращение EBITDA на 5% до 20,0 млрд руб. (343 млн долл.). Это предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 0,9 п.п. до 7,0%. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, сократится на 22% до 5,9 млрд руб. (100 млн долл.).

Мы ожидаем, что валовая прибыль Магнита в 1 кв. 2018 г. не изменится и составит 71,9 млрд руб. (1,2 млрд долл.). Это предполагает снижение валовой рентабельности на 1,9 п.п. до 25,1%. Как и ранее, мы ожидаем, что на динамику общих и административных расходов будут оказывать влияние программа реконструкции и открытие новых магазинов. Рыночная ситуация, с другой стороны, требует сохранения высокой промоактивности и ценовых инвестиций, что также негативно скажется на уровне рентабельности.

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