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Банки сохраняют настороженность относительно происходящего на рынках локальных активов, — Аналитики Росбанка
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Банки сохраняют настороженность относительно происходящего на рынках локальных активов, — Аналитики Росбанка 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Вчера состоялись два аукциона Банка России по абсорбированию ликвидности, каждый из которых показал отсутствие интереса участников к блокированию средств на длительный срок. На недельном депозитном аукционе регулятор выставил лимит в 2.9 трлн руб., предлагая с небольшим избытком пролонгировать существующие депозиты (2.8 трлн руб.), но не встретил должного интереса. Банки принесли на депозиты чуть менее 2.6 трлн руб., несмотря на широкий круг участников и заметный разброс заявленных ставок (от 7.00% до 7.25%).
Еще более скромным оказался исход аукциона по размещению КОБР: из заявленных 700 млрд руб. были востребованы лишь 115 млрд руб. При этом, результат оказался заметно скромнее потенциального: вчера погашению подлежали 300 млрд руб. из 5-й серии КОБР, от которых можно было ожидать пролонгации. Даже перспектива менее быстрого снижения ключевой ставки на горизонте ближайших 3 месяцев не вызвала ажиотажа вопреки сохраняющемуся дисконту бенчмарков денежного рынка (Ruonia 7.01%) к ключевому ориентиру ЦБ. Из этого мы можем сделать вывод, что банки сохраняют умеренную настороженность относительно происходящего на рынках локальных активов и предпочитают поддерживать остатки на корсчетах (2.07 трлн руб.).
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