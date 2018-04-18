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Рубль дешевеет на открытии торгов
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Рубль дешевеет на открытии торгов 

Банки.ру 59 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 30 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 61,86 рубля, курс евро повысился на 31 копейку, до 76,44 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Торги по рублю открылись снижением к основным мировым валютам, несмотря на рост цен на нефть: на утренних торгах стоимость Brent превысила отметку 72 доллара за баррель.
«Инвесторы продолжают учитывать последние события и высокую волатильность рынка», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
При этом в дальнейшем российская валюта может возобновить восстановление, считает он. «Продолжение позитивной динамики в ценах на нефть и поддержка со стороны приближения налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность», — поясняет эксперт.
Продуктовый виджет
В результате доллар уже к середине дня может отступить в район 61,4 рубля, допускает Зварич. После этого, продолжает он, внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике цен на нефть.
«Так, в случае если данные Минэнерго США по запасам приведут к обновлению локальных максимумов на рынке энергоносителей, давление на американскую валюту усилится, и она сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, которой выступает уровень 61 рубль», — прогнозирует аналитик.
По данным на 10:00 мск баррель стоит 72,07 доллара.
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