Рубль дешевеет на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 30 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 61,86 рубля, курс евро повысился на 31 копейку, до 76,44 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Торги по рублю открылись снижением к основным мировым валютам, несмотря на рост цен на нефть: на утренних торгах стоимость Brent превысила отметку 72 доллара за баррель.

«Инвесторы продолжают учитывать последние события и высокую волатильность рынка», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич

При этом в дальнейшем российская валюта может возобновить восстановление, считает он. «Продолжение позитивной динамики в ценах на нефть и поддержка со стороны приближения налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность», — поясняет эксперт.

Продуктовый виджет

В результате доллар уже к середине дня может отступить в район 61,4 рубля, допускает Зварич. После этого, продолжает он, внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике цен на нефть.

«Так, в случае если данные Минэнерго США по запасам приведут к обновлению локальных максимумов на рынке энергоносителей, давление на американскую валюту усилится, и она сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, которой выступает уровень 61 рубль», — прогнозирует аналитик.

По данным на 10:00 мск баррель стоит 72,07 доллара.