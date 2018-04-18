Снижение санкционных рисков поддержит спрос на ОФЗ срочностью 2-5 лет, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка

Покупки на локальном рынке облигаций во вторник усилились. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 5-8 б.п. Восстановлению цен способствовало снятие опасений введения новых санкций со стороны США после соответствующего комментария Д. Трама в понедельник и спрос со стороны локальных игроков. По данным Банка России максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась в первой декаде апреля на 13 б.п. до 6,4%. Удешевление фондирования и структурный профицит ликвидности банков способствуют притоку средств на долговой рынок. Кроме того спрос на ОФЗ, падение цен которых прекратилось, предъявляют НПФ, которым необходимо разместить 163 млрд руб., полученных от ПФР в рамках переходной кампании 2017 г.

Министерство финансов РФ в среду возобновит аукционы по размещению госбумаг. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД 25083 с погашением в декабре 2021 г. на 10 млрд руб. и ОФЗ-ПК 29012 с погашением в ноябре 2022 г. на 10 млрд руб. В текущей конъюнктуре ОФЗ с обозначенными параметрами выглядят интересно. Бумаги с короткой дюрацией и флоатеры менее подвержены риску снижения цен, чем выпуски с длинной дюрацией и постоянным купоном. Также мы отмечаем, что спред в бумагах срочностью 3 года к десятилетним выпускам сейчас сократился до 40 б.п. по сравнению 55 б.п. в начале апреля. Более быстрый рост доходности в коротких бумагах на прошлой неделе предполагает, на наш взгляд, и более быстрые возможности восстановления цен.

Ожидаем, что снижение санкционных рисков в краткосрочной перспективе поддержит спрос на ОФЗ срочностью 2-5 лет.