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79 млн рублей затратят на информационные системы в медучреждениях Дона
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79 млн рублей затратят на информационные системы в медучреждениях Дона 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
79 млн рублей получит Ростовская область на внедрение информационных систем в медучреждениях.
Как сообщается на сайте кабмина РФ, деньги выделяются из резервного фонда правительства России в рамках реализации проекта «Электронное здравоохранение».
Он предусматривает внедрение в медучреждениях информационных технологий, которые обеспечат ведение документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг.
На эти цели между 75 субъектами РФ распределено 2 млрд рублей.
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