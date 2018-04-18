79 млн рублей затратят на информационные системы в медучреждениях Дона

79 млн рублей получит Ростовская область на внедрение информационных систем в медучреждениях.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, деньги выделяются из резервного фонда правительства России в рамках реализации проекта «Электронное здравоохранение».

Он предусматривает внедрение в медучреждениях информационных технологий, которые обеспечат ведение документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг.