ФАС выявила незаконную рекламу пива в интернете с использованием символики FIFA

Нарушители в рамках рекламной кампании использовали товарные знаки FIFA в интернете и при маркировке пива. Кроме того, в рамках акции они проводили на сайте и в социальных сетях незаконный розыгрыш билетов на финал чемпионата мира по футболу — 2018.

При этом FIFA не заключала с этими компаниями договоров на использование своих товарных знаков.

«17 апреля 2018 года комиссия ФАС России признала действия ООО «Группа компаний „Пивоваренный дом Бавария“ и ООО „Агрофирма ФАТ“ актом недобросовестной конкуренции, запрет на которую предусмотрен законом о защите конкуренции», — говорится в сообщении ФАС.

По заявлению FIFA было возбуждено антимонопольное дело. По итогам ФАС выдала компаниям предписание о прекращении нарушений.