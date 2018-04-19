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ФАС выявила незаконную рекламу пива в интернете с использованием символики FIFA
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ФАС выявила незаконную рекламу пива в интернете с использованием символики FIFA 

BFM.RU 58 минут назад
Фото: РАПСИ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обвинила производителей пива в проведении незаконной рекламной кампании в интернете с использованием символики FIFA, сообщает РИА Новости.
Нарушители в рамках рекламной кампании использовали товарные знаки FIFA в интернете и при маркировке пива. Кроме того, в рамках акции они проводили на сайте и в социальных сетях незаконный розыгрыш билетов на финал чемпионата мира по футболу — 2018.
При этом FIFA не заключала с этими компаниями договоров на использование своих товарных знаков.
«17 апреля 2018 года комиссия ФАС России признала действия ООО «Группа компаний „Пивоваренный дом Бавария“ и ООО „Агрофирма ФАТ“ актом недобросовестной конкуренции, запрет на которую предусмотрен законом о защите конкуренции», — говорится в сообщении ФАС.
По заявлению FIFA было возбуждено антимонопольное дело. По итогам ФАС выдала компаниям предписание о прекращении нарушений.
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