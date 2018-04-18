TELECOM DAILY: TVZAVR — ЛИДЕР ПО ДИНАМИКЕ ВЫРУЧКИ

Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело глобальное исследование рынка легального онлайн-видео в России по итогам 2017 года. Согласно отчету, онлайн-кинотеатр tvzavr является лидером по динамике выручки среди всех онлайн-кинотеатров России за 2016-2017 годы, а также одним из самых открытых и прозрачных игроков на рынке. Рост выручки tvzavr составил 108%.

По данным Telecom Daily, суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России за 2017 год составила 11,6 млрд руб. (без учета НДС), показав рост на 40% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, аналитическое агентство заявляет о том, что несмотря на высокие темпы роста, отрасль является переоцененной, в силу необъективных данных, предоставляемых многими игроками.

Согласно отчету, большое количество участников рынка, работающих по модели AVOD, показывают в рекламной выручке компании рекламные бюджеты, которые разместил на видеоресурсе рекламодатель, другие — средства, которые пришли на платформу. Следовательно, первые отражают выручку без вычета комиссии агентствам (она составляет порядка 40%), другие — с ее вычетом. Также часть компаний показывает выручку заметно большую, чем приходит к ним на счета российских компаний, тем самым реализуя перевод части денежных средств на счета третьих лиц без уплаты налогов. Таким образом, предыдущие исследования по отрасли сдержат в себе множество ошибок, в том числе и арифметических, сильно искажая реальные показатели рынка, мешая его объективной и прозрачной оценке. Отличительной особенностью данного отчета является обязательное сравнение финансовой информации представляемой компаниями с их финансовыми отчетами (РСБУ, МСФО), пересчет данных и привод их к единой системе, что дает возможность значительно снизить погрешность оценок и увидеть более достоверные цифры.

Одним из самых прозрачных участников рынка является онлайн-кинотеатр tvzavr. Компания предоставила по запросу Telecom Daily все необходимые достоверные данные, вплоть до бухгалтерского баланса за 2017 год, в то время как значительная часть игроков рынка обычно предоставляют преувеличенные цифры по своей деятельности, таким образом размывая истинную картину в отрасли. Достаточно прозрачными, согласно исследованию агентства, также являются Ростелеком и онлайн-кинотеатр ivi.

«К сожалению многие компании предоставляют некорректную информацию о своей деятельности, что сильно искажает реальные экономические показатели, как компании, так и рынка в целом, мешая его объективной и прозрачной оценке. Отличительной особенностью отчета Telecom Daily является обязательное сравнение финансовой информации представляемой компаниями с их финансовыми отчетами (РСБУ, МСФО), пересчет данных и попытку привести показатели к единой системе координат, что дает возможность значительно снизить погрешность оценок и увидеть более достоверные цифры. Очевидно, что прозрачность на руку, как рынку так и компаниям, которые работают качественно и открыто. Со своей стороны мы будем стараться делать шаги в направлении информобмена между основными компаниями рынка, с целью приведения данных к единому знаменателю и для предоставления наиболее прозрачной оценки рынка», — рассказывает генеральный директор ИАА Telecom Daily Кусков Денис

По итогам 2017 года Tvzavr также стал лидером по динамике выручке среди всех российских онлайн-кинотеатров: его рост составил +108,1% за период 2016-2017. Напомним, что годовая выручка сервиса за прошлый год составила 550 млн рублей: доля рекламных доходов в выручке Tvzavr увеличилась на 45%, доходы от платного контента выросли в 3 раза.

«За последние годы рынок легального онлайн-видео в России показывает отличную динамику развития. Выручка Tvzavr увеличилась вдвое по сравнению с 2016 годом, и в этом году мы ожидаем не менее активный рост как по рекламной модели, так и по платной на всех платформах, включая Web, Mobile и Smart TV», — говорит коммерческий директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Варвара Давыдова, — «Что касается прозрачности рынка, то на мой взгляд, к сожалению, не все игроки представляют общественности объективные данные по своей деятельности. Завышенные цифры мешают здоровой и честной конкуренции, мешают индустрии развиваться органично и правильно».

Согласно ИАА Telecom Daily, максимальная доля просмотра видео остается за категорией Web — ПК и ноутбуки — 48%. На домашние экраны приходится 26%, на мобильные экраны — 26%.

Для сбора данных агентство использовало не только информацию от компаний (информационный обмен и ответы на запросы бизнес-показателей), но также и отчетность компаний по РСБУ и МСФО, системы статистики (GA, SimilarWeb, Webomer и прочие), программы для измерения рынка онлайн-видео TNS, ComScore и другие и прочие открытые и закрытые источники.