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ЦБ РФ приостановил действие части лицензий страховых компаний «Инвестстрах» и «Дальакфес»
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ЦБ РФ приостановил действие части лицензий страховых компаний «Инвестстрах» и «Дальакфес» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Банк России приостановил до устранения выявленных нарушений действие ряда лицензий страховых компаний «Инвестстрах» и «Дальакфес» из-за неисполнения предписаний регулятора, говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, Банк России с 18 апреля ввел в обе компании временные администрации сроком на шесть месяцев, передает ТАСС.
В частности, у этих компаний было приостановлено действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования. Кроме того, у компании «Дальакфес» было приостановлено действие лицензии на страхование по ОСАГО.
Регулятор дал компаниям пятидневный срок для устранения нарушений.
Московская компания «Инвестстрах» работает с 1991 года, занимается добровольным медицинским страхованием, агрострахованием, страхованием туристов и другими видами страховой деятельности.
Страховая компания «Дальакфес» зарегистрирована во Владивостоке, специализируется на страховании от несчастных случаев, медицинском страховании, страховании транспорта, грузов, гражданской ответственности и финансовых рисков.
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