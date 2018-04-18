ЦБ приостановил действие лицензий ряда страховщиков

Банк России приостановил действие лицензий ряда страховых компаний на осуществление некоторых видов страхования. Об этом говорится в приказах, опубликованных регулятором.

Лицензии страховой компании «Инвестстрах» были приостановлены за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. Компания должна устранить нарушения за пять дней, следует из приказа. ЦБ назначил в «Инвестстрах» временную администрацию на шесть месяцев.

Также ЦБ из-за неисполнения предписаний приостановил лицензии компании «Дальакфес» на осуществление ОСАГО, добровольного личного и имущественного страхования. Регулятор также ввел в компанию временную администрацию на шесть месяцев.

Кроме того, Банк России отозвал лицензии у компании «Андромеда» на осуществление добровольного личного и имущественного страхования. Компания отказалась от этих видов страхования добровольно, передав страховой портфель в СК «Аскор». Также «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области» добровольно сдала лицензию на осуществление добровольного личного страхования, говорится в материалах регулятора.