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ЦБ приостановил действие лицензий ряда страховщиков
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ЦБ приостановил действие лицензий ряда страховщиков 

Российская Газета 20 минут назад
Банк России приостановил действие лицензий ряда страховых компаний на осуществление некоторых видов страхования. Об этом говорится в приказах, опубликованных регулятором.
Лицензии страховой компании «Инвестстрах» были приостановлены за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. Компания должна устранить нарушения за пять дней, следует из приказа. ЦБ назначил в «Инвестстрах» временную администрацию на шесть месяцев.
Также ЦБ из-за неисполнения предписаний приостановил лицензии компании «Дальакфес» на осуществление ОСАГО, добровольного личного и имущественного страхования. Регулятор также ввел в компанию временную администрацию на шесть месяцев.
Кроме того, Банк России отозвал лицензии у компании «Андромеда» на осуществление добровольного личного и имущественного страхования. Компания отказалась от этих видов страхования добровольно, передав страховой портфель в СК «Аскор». Также «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области» добровольно сдала лицензию на осуществление добровольного личного страхования, говорится в материалах регулятора.
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