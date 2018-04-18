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Чистая прибыль IBM снизилась на 4%
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Чистая прибыль IBM в I квартале снизилась на 4% 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль International Business Machines Corp. (IBM) в первом квартале 2018 года сократилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1,679 миллиарда долларов, сообщается в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 1,81 доллара против 1,85 доллара в 2017 году. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,42 доллара. Выручка IBM по итогам января-марта выросла на 5,1% в годовом выражении — до 19,072 миллиарда долларов.
По данным отчета, финансовые результаты учитывают дополнительную выплату в 0,1 миллиарда долларов, связанную с налоговой реформой, принятой в США в конце 2017 года. В предыдущем квартале затраты, связанные с налоговой реформой, составили 5,5 миллиарда долларов.
"Многолетние изменения в нашей инвестиционной стратегии оплачиваются лидирующим положением IBM в перспективных и прибыльных сегментах индустрии информационных технологий предприятия. Выручка, операционная прибыль и свободный денежный поток увеличились в этом квартале", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента и главного финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh).
По итогам 2018 года IBM ожидает разводненную прибыль на акцию в размере 11,58 доллара.
Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.
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