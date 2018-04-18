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Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 177,3 млн рублей
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Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 177,3 млн рублей 

В городе N 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предложено увеличить на 177,3 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании постоянной комиссии думы по развитию города, строительству и архитектуре 17 апреля.
По его словам, первая будет увеличена за счет собственных доходов на 11,8 млн рублей и за счет межбюджетных трансфертов на 165,1 млн рублей.
«В частности, на 122 млн рублей предлагается увеличить расходы департамента строительства. Средства пойдут на возведение новых школ и детских садов. Также увеличатся расходы департамента дорожного хозяйства. Деньги будут направлены на реконструкцию участков магистралей на проспектах Ленина и Октября», — отметил Мочалкин.
Уточненные параметры бюджета, по словам Мочалкина, составят: доходы — 30,227 млрд рублей, расходы — 31,367 млн рублей. Дефицит при этом не изменится и останется на уровне 1,14 млрд рублей.
Напомним, в региональное законодательное собрание внесен проект поправок в областной бюджет.
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