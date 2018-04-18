Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода вырастет в 2018 году на 1,2 млрд рублей

Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода вырастет на 1,2 млрд руб. в 2018 году, сообщает NewsNN со ссылкой на директора департамента финансов горадминистрации Юрия Мочалкина

По его словам, доходная часть городского бюджета будет увеличена на 107,6 млн руб. за счет собственных доходов и на 1,1 млрд руб. за счет межбюджетных трансфертов. Также предлагается увеличить расходную часть бюджета на 1,2 млрд руб.

Издание отмечает, что дополнительные средства будут направлены на строительство школ и детских садов, организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы, открытие новых МФЦ, на программу формирования комфортной городской среды, на капитальный ремонт образовательных организаций, дорожный ремонт и ремонт фасадов и моста через Оку в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018.