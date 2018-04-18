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Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода вырастет в 2018 году на 1,2 млрд рублей
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Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода вырастет в 2018 году на 1,2 млрд рублей 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода вырастет на 1,2 млрд руб. в 2018 году, сообщает NewsNN со ссылкой на директора департамента финансов горадминистрации Юрия Мочалкина.
По его словам, доходная часть городского бюджета будет увеличена на 107,6 млн руб. за счет собственных доходов и на 1,1 млрд руб. за счет межбюджетных трансфертов. Также предлагается увеличить расходную часть бюджета на 1,2 млрд руб.
Издание отмечает, что дополнительные средства будут направлены на строительство школ и детских садов, организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы, открытие новых МФЦ, на программу формирования комфортной городской среды, на капитальный ремонт образовательных организаций, дорожный ремонт и ремонт фасадов и моста через Оку в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018.
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