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Schlumberger хочет купить 24% российской EDC
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СМИ: Schlumberger хочет купить 24% российской EDC 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger хочет купить 24% российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC), пишет газета "Ведомости".
EDC в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать Schlumberger 51% компании. Глава ФАС в середине августа заявлял, что видит в рассматриваемой сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности из-за санкций. Замглавы ФАС Цыганов в декабре сообщал, что Schlumberger принципиально согласилась на условие ФАС передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций, детали механизма обсуждаются. В конце марта замглавы ФАС Андрей Цыганов сообщил журналистам, что Schlumberger и ФАС урегулировали основные вопросы по сделке с EDC.
Как сообщает газета, в феврале 2018 года Schlumberger отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке доли в EDC, но какую именно компания предлагала сделку, было неизвестно.
По данным издания, Schlumberger запросила у ФАС разрешения купить не 51%, как было раньше, а только 49% в EDC. При этом нефтесервисная компания планирует покупать эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у Schlumberger будет 49%, а у ее пенсионного фонда — 51%. О такой структуре предложения газете рассказали собеседник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки между Schlumberger и EDC, а также человек, видевший условия поданной в ФАС заявки Schlumberger.
Таким образом, нефтесервисная компания может стать бенефициарным владельцем всего 24% EDC, отмечает издание. В заявке Schlumberger, правда, предполагается опцион на дополнительную долю акций EDC, сообщил газете один из собеседников, но каковы условия этого опциона, он не уточнил. Подтвердить, что опцион указан в предложении Schlumberger, изданию не удалось.
Представитель ФАС отказался обсуждать предложенные Schlumberger условия сделки с акциями EDC — по его мнению, эта информация составляет коммерческую тайну, носит гриф "Для служебного пользования" и не подлежит разглашению. Представители EDC и Schlumberger не ответили на вопросы издания.
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