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Рубль настроен закрепиться на новых уровнях, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Рубль настроен закрепиться на новых уровнях, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Прайм
В среду, 18 апреля, рубль частично отыграл потери у иностранных валют. Его укреплению способствовали несколько факторов: повышение цен на нефть, аукционы Минфина РФ, перенос по времени новых антироссийских санкций. Курс доллара США снизился на 1,15%, до 60,85 руб., курс евро — на 1,11%, до 75,25 руб.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,65%, до $73,48 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказал еженедельный отчет Минэнерго США, который отразил сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в стране на минувшей неделе.
Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 13 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей. Один аукцион провалился. По второму аукциону спрос превысил предложение в 3 раза. Индекс RGBI вырос на 0,08%, до 142,49.
Снизилась вероятность введения новых антироссийских санкций. Штаты сообщили МИД РФ, что не планируют вводить новые санкции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет их в отношении России тогда, когда сочтет, что Москва их заслужила. Но, судя по всему, ждать долго не придется, введут быстро. Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что новые российские санкции рассматриваются.
В четверг, 19 апреля, нефтяной рынок продолжит оказывать благотворное влияние на рублёвые пары. Нефть марки Brent стоит $73,89 за баррель (+0.14%). Учитывая вчерашние положительное факторы для российской валюты, сегодня рублевые пары сохранят боковой тренд на текущих уровнях. Рубль неохотно покупают при старых антироссийских санкциях и вряд ли он будет пользоваться большим успехом в ближайший месяц. Курс доллара и евро сегодня, скорее всего, останутся торговаться на текущих уровнях или очень близко к ним.
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