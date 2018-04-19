Рубль настроен закрепиться на новых уровнях, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В среду, 18 апреля, рубль частично отыграл потери у иностранных валют. Его укреплению способствовали несколько факторов: повышение цен на нефть, аукционы Минфина РФ , перенос по времени новых антироссийских санкций. Курс доллара США снизился на 1,15%, до 60,85 руб., курс евро — на 1,11%, до 75,25 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,65%, до $73,48 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказал еженедельный отчет Минэнерго США , который отразил сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в стране на минувшей неделе.

Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 13 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей. Один аукцион провалился. По второму аукциону спрос превысил предложение в 3 раза. Индекс RGBI вырос на 0,08%, до 142,49.

В четверг, 19 апреля, нефтяной рынок продолжит оказывать благотворное влияние на рублёвые пары. Нефть марки Brent стоит $73,89 за баррель (+0.14%). Учитывая вчерашние положительное факторы для российской валюты, сегодня рублевые пары сохранят боковой тренд на текущих уровнях. Рубль неохотно покупают при старых антироссийских санкциях и вряд ли он будет пользоваться большим успехом в ближайший месяц. Курс доллара и евро сегодня, скорее всего, останутся торговаться на текущих уровнях или очень близко к ним.