Дружба Губкинского и газовиков продолжается. Город получит миллион рублей

Губкинский и « Газпром добыча Ноябрьск » заключили соглашение о сотрудничестве и финансировании социальных проектов в 2018 году. Документ подписали глава города Сергей Бурдыгин и генеральный директор компании Игорь Крутиков. Соглашение вступило в силу с даты его подписания и будет действовать до 31 декабря текущего года.

Стороны будут взаимодействовать на основе своевременного и качественного исполнения взаимных договоренностей в различных сферах жизнедеятельности. Среди них — развитие и стимулирование инвестиционных и инновационных проектов, транспорта и социальной сферы, — сообщает администрация города. Газовики продолжат оказывать поддержку образовательному проекту на базе седьмой школы, где функционирует «Газпром-класс». Кроме того, на реализацию социально значимых программ и мероприятий «Газпром добыча Ноябрьск» перечислит городу один миллион рублей.

«Безусловно, подписание соглашения — важное событие для Губкинского и его жителей. «Газпром добыча Ноябрьск» всегда отличали высокий уровень социальной ответственности и безупречное выполнение принятых обязательств», — подчеркнул Сергей Бурдыгин.

Игорь Крутиков отметил, что аналогичные документы в ближайшее время подпишут и с другими муниципальными образованиями в регионах производственной деятельности компании. Среди них — администрации Пуровского района и Ноябрьска.