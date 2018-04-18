Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром пошли вверх, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54% — до 71,97 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,51% — до 66,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости»

По данным API, за неделю, завершившуюся 13 апреля, запасы нефти в США снизились на 1,05 млн баррелей — до 427,55 млн баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге опустились на 1,02 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов — на 854 тыс. баррелей.