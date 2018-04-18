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Отгрузка продукции ММК на внутренний рынок превысила 78%
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Отгрузка продукции ММК на внутренний рынок превысила 78% 

Уралинформбюро 16 минут назад
Фото: Уралинформбюро
За январь — март 2018 года Группой ММК было продано 2,828 миллиона тонн товарной продукции. Это на 10,5% выше аналогичного показателя предыдущего года, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме реализации достигла 47,6% или 1,345 миллиона тонн (+10,3%).
Поставки на внутренний рынок удалось нарастить на 16,5% — до 2,225 миллиона тонн. В результате доля «российских» продаж составила 78,6%.
При этом из-за вывода в ремонт домны №1 производство чугуна увеличилось лишь на 1,3% и достигло 2,4 миллиона тонн. Стали было выплавлено 3,147 миллиона тонн (+2,7%).
Рост отгрузки товарной продукции на 5,8% (до 2,83 миллиона тонн) был достигнут за счет сокращения складских запасов и восстановления спроса на сталь на основных рынках компании.
За первый квартал текущего года потребителям отправили 427 тысяч тонн сортового проката (-2,7%) и 1,277 миллиона тонн горячекатаного листового проката (+6,8%).
Отгрузка продукции с высокой добавленной стоимостью выросла до 1,126 миллиона тонн (+8,4%).
Средняя цена тонны продукции составила 647 долларов (+12,9%). Рост был обеспечен улучшением структуры реализуемого сортамента, восстановлением доли продаж на внутренний рынок и продолжавшимся ростом внутренних цен в течение квартала.
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