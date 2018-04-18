Факты хищения газа более чем на 11,5 млн рублей выявлены на Дону

Факты хищения газа на общую сумму более 11,5 млн рублей выявлены в Ростовской области в первом квартале 2018 года. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», за три месяца в регионе зафиксировано 114 случая несанкционированных подключений к сетям газораспределения. «Общая сумма причиненного ущерба составила 11,54 млн руб.», — говорится в сообщении По информации пресс-службы, в полицию подано 19 заявлений по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».