В России стало больше долларовых миллиардеров 

Возглавил рейтинг (уже, кстати, в третий раз) Владимир Лисин (НЛМК) с состоянием в 19,1 миллиарда долларов. Второе место досталось Алексею Мордашову ("Северсталь") с 18,7 миллиарда. На третьем месте совладелец "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон (18 миллиардов).
В первую десятку вошли крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов (16,4 миллиарда), совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин (15,9 миллиарда), акционер "Русала" Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов (12,5 миллиарда).
За год общее состояние самых богатых людей в России выросло на 5,4 процента или 25 миллиардов долларов, а само количество долларовых миллиардеров увеличилось с 96 до 106. При этом в списке всего четыре женщины, да и то даже не в топ-50. Самую высокую строчку рейтинга — 79-е место — заняла предпринимательница Елена Батурина, чье состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.