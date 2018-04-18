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Названы главные покупатели российской нефти
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Названы главные покупатели российской нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти в 2018 году. Возглавляет список швейцарский трейдер «Лукойла» Litasco.
В 2017 году Litasco заключила контракты почти на 13 миллиардов долларов и приобрела 36 миллионов тонн российской нефти. Как отмечает Forbes, «Лукойл» выставил на продажу свое трейдерское подразделение, и если компанию купит кто-то из глобальных трейдеров, в следующем году Litasco потеряет лидирующие позиции.
На второй строчке расположилась компания China National United Oil Corporation, которая приобрела почти 29 миллионов тонн нефти за 11 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров трейдерская «дочка» «Роснефти» Rosneft Trading — она закупила в 2017 году 22,2 миллиона тонн нефти, в том числе у материнской компании, на 8,3 миллиарда долларов.
Также в десятку рейтинга вошли Total Oil Trading, Tatneft Europe, Shell Trading, Glencore, Orlen. Впервые в список крупнейших покупателей нефти вошла QHG Trading — совместное предприятие Glencore и Qatar Holding. Компания заняла девятую строчку.
Нефтегазовые аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 100 долларов за баррель. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке возрастает опасность срыва поставок сырой нефти, что повлечет сокращение предложения.
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